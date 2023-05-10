接駁巴士排長龍 運署唔踢唔識郁

安居樂業係每個市民嘅夢想，喺香港，仲有幾十萬劏房戶「屈室求存」等上樓，要「安居」仍要等到頸都長，望到眼出血！好嘞！即使好彩有個安樂窩，可惜要「樂業」又係一肚苦水，單係每日排長龍等接駁港鐵巴士，已令人身心俱疲！

講真，「開心香港」並非變戲法嘅功夫——手疾眼快就呃到人！要市民安居樂業，而唔係「戇居落葉」，政府係要有悉心規劃㗎！呢嘞！入伙近兩年嘅粉嶺皇后山邨及山麗苑，本報曾多次報道交通規劃失策，居民上下班、上學放學均苦不堪言，皆因居民倚重接駁港鐵粉嶺站嘅78A號線長期爆滿，居民日日逼巴士上班返學慘過擔泥！

本報關心社會關心民生，鍥而不捨，上周再揭示下班時間出現逾300人長龍，有居民排足成個鐘頭先逼到上車！有關報道一出後引起各方關注；運輸署又係唔踢唔識郁，眼見本報為民請命，想再佯裝叫唔醒都唔得，日前終連同區議員及巴士公司等代表到名都巴士站實地視察，感受吓該邨居民為搭程接駁巴士慘過行刑嘅痛苦！

呢，皇后山距離粉嶺港鐵站僅約3公里，正常行車時間只需約10分鐘，之但係該屋邨居民往往需花逾半小時從港鐵站回家，繁忙時間更超過45分鐘。早有意見提出，政府應開辦一條港鐵巴士線接駁港鐵站，就好似大埔多條屋邨嘅做法，以人口約1.4萬嘅富善邨為例吖，既有港鐵巴士K17及九巴71K接駁大埔墟站，亦有多條巴士線出入荃灣及九龍，故即使遠離港鐵站嘅屋邨居民，亦不會常現大排長龍問題。

咁咪就係囉！都話只要思想不滑坡，辦法總比困難多。官僚實地視察即「開竅」，據悉會進行改善工程，包括移除花槽和擴闊巴士站，騰出空間讓居民候車，起碼唔使好似難民咁塞埋一堆。之不過何時動工？北區區議員指出，目前仍待運輸署工程師回覆，以前同類工程要整幾年，但今次情況真係緊急，會再逼佢哋加強執行力，快啲開工！

據悉，運輸署正在設計圖則，相信短期很快完成，再交由公眾諮詢，預期最快兩星期會完成相關圖則，惟實際開工時間未確定，相信移除後方嘅花槽會較容易處理，部分位置涉及樹木，需要移走就會相對「棘手」。

點棘手都係要行動做實事，人口達3萬嘅皇后山邨，實際只能倚重一條78A巴士線，梗係水草綁豆腐，不堪提！短期改善方案可以係調整該段交通燈時間，畀巴士行車更暢順，執法部門亦要加強打擊巴士站一帶違泊車輛，務求冇阻滯。長遠而言，除改善道路工程，運輸署責無旁貸，要盡快安排更多直接出入市區巴士線作分流之用，亦可設置「K巴」接駁居民到粉嶺港鐵站！解民之憂要解決皇后山邨及山麗苑居民排隊之苦！