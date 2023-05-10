笑看天下：基辛格並非無的放矢

尋日係俄羅斯衞國戰爭勝利日78周年；克里姆林宮早前聲稱遭烏克蘭無人機攻擊，之但係首都莫斯科一如以往舉行閱兵紀念二戰勝利。與此同時，俄烏喺過去周末互相發動大規模無人機攻擊，雙方均稱擊落來襲空中目標。

俄烏戰爭自去年2月下旬爆發以來，無人機一直成為雙方軍事互攻焦點。俄羅斯國防部周日表示，防空部隊過去24小時喺黑海上空攔截及摧毀22架烏克蘭無人機，所有來襲無人機均被電子作戰系統壓制及被導彈系統摧毀；同時還有10架烏克蘭無人機於頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國等地被擊落，看來俄羅斯嘅導彈和攔截系統十分出色，據統計，自俄烏戰爭爆發以來，俄方已經摧毀超過4,000架烏克蘭無人機！

呢，正當烏克蘭企圖以無人機暗殺普京不果後，一般相信戰事必定持續而難以通過談判促和，之不過，美國前國務卿基辛格周日則指俄烏戰爭迎來轉捩點，預料喺中國斡旋下，雙方或今年底前完成談判。基辛格算是「中國的老朋友」，其言也有一定分量，不會無的放矢。早前美國媒體引述外洩嘅華府機密文件，指烏軍預計春季發動攻勢，並透露美國和其他盟友正不斷把物資運往當地，協助備戰。

老朽曾指出，最要命嘅洩秘，莫過於暴露烏克蘭底牌，尤其指出烏克蘭即將「彈盡」，文件指烏克蘭大部分防空導彈將於5月耗盡！亦有學者指出，該洩密事件並非一次單純嘅軍事訊息洩露，實際上反映咗美國軍方內部以及科技界內部，對俄烏衝突嘅不同立場；這表明美軍內部對當前拜登政府援烏政策嘅分歧愈發明顯。事實係美國經濟水深火熱，自身難保，西方國家軍火供給捉襟見肘，烏克蘭兵員枯竭已寫在牆上，一味伸手上帝亦難打救！