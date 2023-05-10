冰鑑春秋：炸台積電嚇阻解放軍？

繼美國陸軍戰爭學院及前國安顧問奧布賴恩之後，美國民主黨眾議員莫爾頓又倡言：「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電。」這已經是至少第3次美國人要用炸毀台積電來「嚇阻」解放軍了。

奇怪的是，這究竟是甚麼古怪的邏輯？認為解放軍會害怕台積電被炸毀？美國正在用晶片制裁中國，所有高階晶片一律不准流入中國大陸，在此情況下，台積電所生產的高階晶片，能夠使用的就只有美國為首的西方世界，一旦台積電被炸毀，第一年就能讓西方世界遭受高達兩兆美元的恐怖損失。所以炸毀台積電，受傷最重的肯定是西方世界，早就被制裁的中國與俄羅斯等反倒不痛不癢。

美國陸軍戰爭學院之所以建議炸毀台積電，目的根本不是嚇阻解放軍，而是怕台積電的技術被中國大陸掌握，這也就是美國近年積極要求台積電到美國設廠生產先進晶片的原因，只要台積電的技術被美國控制，台灣對美國來說便「可割可棄」，屆時強制先把台積電的關鍵人才送到美國，然後就可把台積電的生產設備炸毀，避免中國大陸取得先進技術能力。這一切都是為了美國的利益，與保衞台灣一根毛的關係都沒有。

可笑的是，綠營還有名嘴出來幫美國爸爸洗地，說這個就是「疑美論」，是故意認知作戰，美國絕不可能炸毀台積電云云。問題這明明就是美國人自己說的，難道莫爾頓在「疑美」？綠營不希望大家討論這個問題，因為他們清楚了解，美國這樣的呼聲愈來愈多，就表示美國真的考慮放棄台灣，因為和中國發生直接武力衝突風險太高，絕對不是最佳的選擇。炸毀台積電不會阻止解放軍進攻，唯一宣示的，不過是台灣的終結罷了。