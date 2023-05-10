仁文仁心：山東艦真的不中用嗎

作為中國首艘國產航空母艦，山東艦的一舉一動均頗受外界關注。近日，英媒一則報道聲稱，山東艦在台灣東部海域進行的環島軍事演習，暴露其作戰能力不足，或需10年才能完善，更指山東艦更像政治宣傳秀，懷疑其在台海或南海爆發戰爭時的作用。一眾反華網民如獲至寶，紛紛轉載並吐槽山東艦「中看不中用」，但事實真的如此嗎？

首先，與口出狂言的網民不同，報道引述的專家言論是比較客觀的。專家並無針對山東艦自身的能力，而是根據今次訓練內容及現有裝備作判斷。有專家認為，解放軍尚未完善保護航母的能力，主要理據是缺乏艦載預警機，單靠反潛直升機，難以抵擋水下攻擊，必須依賴陸基飛機掩護，削弱了山東艦遠海作戰能力。另有專家質疑中國應用航母的經驗不足，山東艦現時正處於訓練階段，缺乏艦載機能否在惡劣天氣下升降等方面的驗證。

雖說專家所言比較客觀，但盲點實在太多，更像為迎合報道來下判斷；只因其言論虛實結合，才不易被識破。首先，山東艦雖是首艘國產航母，卻不是首艘航母；早在數年前官媒公布遼寧艦訓練詳情時，已披露殲15戰機在惡劣海象下升降，難道遼寧艦做到的事，山東艦要10年才追得上嗎？其次，解放軍的陸基偵察機能覆蓋整個南海或台海，山東艦又不是要遠海奔襲，怎能說起不了作用呢？

誠然，中國在航母應用上經驗太少，發展速度卻太快，未做到「身心合一」，這是毋庸置疑。惟說山東艦要10年才能完善能力，是過於武斷。從瓦良格號拖回大連改建至今，也不超過20年，解放軍已取得如此成就。倘若認為報道有理，倒是拿給美國智庫看看，讓他們少發表一些中國威脅論吧！