橫眉冷看：危機臨近 宜早綢繆

推動新能源汽車是全球大勢所趨，早在十多年前，香港特區政府已開始規劃，可惜眼高手低、見事不明，至今成效緩慢，跟好些發達地區相比，遠遠落後於人。2011年，特區管治班子修訂《香港規劃標準與準則》，提出到了2020年，香港要有三成私家車屬於電動或者混合動力型車輛。如今已是2023年，距離那三成目標尚有遙遙其途，所謂「理想很豐滿，現實很骨感」，這句話放諸香江府衙施政，似乎永遠適用。

時至今日，願意購買電動車的香港人算是逐漸增多，2022年本地電動車的銷量，首次超越了汽油車，估計在未來日子，香港應不難達成目標，讓三成甚至五成的私家車變成新能源車。然而，隨之而來的危機亦悄然臨近，港府若不早作綢繆，恐怕悔之已晚。

電動車跟汽油車相比，車身較重，一輛電動車的重量動輒超過兩噸，當市面上的新能源車愈趨普遍，對道路和停車場承重力的考驗也愈來愈大。早前，有英國專家指出，以往的多層停車場不是專為電動車而設計，用作承載汽油私家車沒問題，但是用作承載大量電動私家車則未必可以，時長日久，可能造成樓面彎曲，嚴重者甚至會塌陷。

同樣道理，以往的道路主要是為汽油車而設，如今電動車逐漸普及，對路面承載力的考驗愈趨嚴峻。去年，我家附近的一條馬路突然下陷，事發時幾乎將半輛貨車吞沒了，尚幸沒有傷及人命，但隨着電動車增多，全港路面的損耗勢必一天比一天嚴重，恐怕上述類型的意外也會愈發頻繁。

可惜，至今仍未見任何政府部門，開始對本地道路或停車場的承重能力作重新評估。官僚們如此後知後覺，讓人不得不為香港日後的安全而憂。