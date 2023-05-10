龍吟虎嘯：美國烏克蘭沒可能贏

俄烏之戰進入了持久戰、消耗戰，俄羅斯有先天優勢，而烏克蘭得到美國和西方的強力支持，雙方各有勝負，難分難解，這就決定了這場戰爭還會有反覆，雙方都會再有攻勢和反攻。現在已經進入春季，過去3個月的冬季「決戰」，並沒有決出「畢其功於一役」的結果。

在頓巴斯戰區俄軍的進攻取得大進展，雙方傷亡慘重，巴赫木特這個釘子始終未拔下，俄軍無法達到「完全解放頓巴斯」的戰略目的，現在雙方都知道會迎來一場不可避免新的更大的戰役，都在組織數以萬計、十萬計的兵力，烏克蘭更揚言要展開春季大反攻，俄軍則稱30萬大軍嚴陣以待。有趣的是，在這種完全沒有停火談判的條件下，烏克蘭總統澤連斯基十分積極地擺出談判姿態，並通過中國元首釋放「善意」，美國認為「這是好事」，歐洲盟友也稱「樂意見到」。

俄羅斯當然知道眼下「談和」並無可能，但要給中南海面子，表示充分理解和讚揚中國「勸和促談」的努力。與此同時，俄烏都向世界公布了若開談判的不可退讓條件，烏克蘭要以1991年蘇聯解體後烏克蘭的國界為條件，俄羅斯聲稱「公投入俄的田地」已是俄羅斯的神聖領土，絕不可談、不可讓。可見，雙方開出的「盤口」絕不是在謀求談判，而是在「堅持戰鬥」。很快，俄烏「談判的新聞」像一陣輕風飄過，被俄烏向對方大規模的導彈空襲、攻擊軍工業設施、克里米亞燃料庫等「戰火重燃」吹散，俄軍再次大規模轟炸基輔，烏軍司令部聲稱，正在為大反攻作準備。

全世界對俄烏又要打得不可開交，又在放話要「大反攻」已經麻木，大家都知道「談判」的條件根本不具備，再打一打是必須的。從勢和力量看，俄羅斯最不怕打；烏克蘭最怕打，它根本沒有贏的希望，即使美國全力支持也沒希望，即使局部有贏也不可能逼俄羅斯談判桌上讓步，戰爭拖得愈久，無論是打是談，烏克蘭都會蝕得愈多。