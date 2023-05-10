政情：避談區選方案 民政專員拉隊離場
政府上周拋出區議會改革方案，採取442，即恢復委任，新增地區組織選舉，但直選則僅剩兩成。深水埗區議會尋日召開大會，副主席伍月蘭話反映市民對區議會選舉嘅意見，民政事務專員黃昕然指議題屬於全港性事務，唔符合《區議會條例》有關職能嘅規定，隨即拉隊離場。
稱議題不符區會職能
民政事務局喺下周一邀請「三會」，即分區委員會、撲滅罪行委員會同防火委員會，以及區議會正副主席出席區會改革嘅簡介會。而尋日大會去到最後嘅其他事項環節，伍月蘭話自己下周一有事唔能夠出席簡介會，希望反映呢幾日街坊向佢表達嘅意見，點知佢都未講完就遭到黃昕然打斷發言，話徵詢過律政司嘅意見後，認為副主席提出嘅議題屬全港性事務，唔符合《區議會條例》第61條區議會嘅職能，政府官員唔會在場，秘書處亦唔會提供支援服務。講完，黃就收拾文件起身離場，而在席嘅部門官員亦跟隨，有建制派區議員亦隨之離場。
伍批評呢種情況正正反映市民嘅意見唔能夠直達到部門，依家講緊嘅係整個區會運作一直萎縮，政府根本漠視市民福祉，直選議席得兩成，將整個民選倒退，所謂直選仲要係由委任嘅分區委員會攞提名，仲要「我哋去乞呢啲會嘅提名。呢啲咩人？佢哋有冇落過區？冇呀！」
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