政情：避談區選方案 民政專員拉隊離場

稱議題不符區會職能

民政事務局喺下周一邀請「三會」，即分區委員會、撲滅罪行委員會同防火委員會，以及區議會正副主席出席區會改革嘅簡介會。而尋日大會去到最後嘅其他事項環節，伍月蘭話自己下周一有事唔能夠出席簡介會，希望反映呢幾日街坊向佢表達嘅意見，點知佢都未講完就遭到黃昕然打斷發言，話徵詢過律政司嘅意見後，認為副主席提出嘅議題屬全港性事務，唔符合《區議會條例》第61條區議會嘅職能，政府官員唔會在場，秘書處亦唔會提供支援服務。講完，黃就收拾文件起身離場，而在席嘅部門官員亦跟隨，有建制派區議員亦隨之離場。