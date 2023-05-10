政情：疫情影響 陸瀚民議辦遲開張

議員要反映民意，總要有個場合去聽先得，當然要有地區辦事處喇！青衣長青邨籃球場前日好多人，不過就唔係睇波，而係經民聯議員陸瀚民首個地區議辦嘅開幕典禮。然而，立法會4年一任，點解要等到任期去到第二年先至開議辦呢？

陸瀚民解釋，長青邨係佢首個地區議辦，其實喺舊年7月尾已投入服務，之不過，當時礙於疫情，惟有延期舉行開幕儀式。數數下，拖延咗10個月喎。至於議辦嘅日常運作，陸瀚民話係由地區幹事林銳敏負責，而佢就去搵資源、贊助同埋幫手策劃一啲活動。佢話議辦嘅位置唔錯，冀連結社區同街坊，聆聽市民對各方面施政嘅意見同解決區內各項民生問題。

拖足10個月 盧偉國吹色士風助興 雖然佢長期關注青年議題，但佢話籌辦社區活動亦要留意銀髮族嘅需要，畢竟長青邨人口老化。而喺即將來臨嘅母親節，向街坊派花當然唔少得，前日都有嚟捧場嘅經民聯主席、議員盧偉國就即場用色士風吹奏《念親恩》同《月亮代表我的心》等應節曲目，現場觀眾仲一齊和唱添！