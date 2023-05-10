涉欺詐脫罪 前警長覆核紀律聆訊押後判

【本報訊】一名前警長3年前被控欺詐學警共25萬元，結果經審訊後被裁定罪名不成立，他之後申請退休。針對他的紀律聆訊在他退休前休假期間進行，而聆訊結果令他無法全數取得其退休金。前警長就有關情況於去年9月入稟高院提出司法覆核，稱他對紀律聆訊不知情，要求法庭裁定程序不當，並要求警務處即時發放退休金。高院昨處理司法覆核的許可申請，警務處代表指當局已通知申請人有關紀律程序，批評前警長說法建基於誤導性事實。法官聽罷陳詞後，押後裁決。

答辯方指前警長說法誤導 申請人歐智威，建議答辯人是警務處處長。翻查報道，申請人被指在2012年12月至翌年6月期間，於警察學院擔任一班由30名學警組成班別的副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，榨取學警共25萬元。他否認公職人員行為失當等4罪，受審後最終被裁定4罪均不成立。

在今次申請司法覆核許可的聆訊中，申請人要求法庭頒令，警務處履行已批准退休的承諾，即立即發放申請人的退休金及每月長俸。另外，申請人亦要求法庭頒下移審令，要求裁定警務處針對申請人的紀律聆訊程序不當，裁定該紀律聆訊無效。申請人沒律師代表，昨自行在庭上作補充陳詞時，批評答辯人強詞奪理、匪夷所思。法官提醒，若涉事實爭拗，司法覆核或不是合適的處理方法。

答辯方則指，申請人是知道紀律聆訊正進行，但選擇不出席，放棄辯護權利；而且他可以對紀律聆訊結果提出上訴，而非透過司法覆核程序處理，認為申請人是次覆核沒有合理爭辯之處，法庭應該拒絕批出許可申請。案件編號：HCAL 923/2022