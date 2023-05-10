涉洗黑錢624萬 男警續准保

【本報訊】一名男警被指在2019年至2021年期間的一年半內，利用其5個銀行戶口和賽馬會投注帳戶，涉嫌明知而處理超過624萬元犯罪得益。男警被捕後遭落案起訴6項俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪，案件昨於東區裁判法院再提訊。被告暫毋須答辯，法庭將案押後至5月30日轉解往區域法院處理，被告續准以一萬元保釋外出，但期間不准離開香港，及須每星期到警署報到兩次。

被控6項處理犯罪得益罪

29歲被告鄺嘉傑，報稱警員，被控6項處理犯罪得益罪，控罪指他分別於2019年10月16日至2021年2月23日、2019年12月10日至2020年1月22日、2020年1月14日至2020年10月13日、2020年3月30 日至2020年5月22日、2020年4月16日至2021年2月8日，及2020年4月16日至2021年5月12日期間，包括首尾兩天，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以該鄺嘉傑的名義，在中國銀行（香港）、星展銀行（香港）、眾安銀行持有的5個銀行帳戶號碼，以及一個在香港賽馬會持有的帳戶號碼內，合共6,242,310元的款項，其全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。案件編號：ESCC 701/2023