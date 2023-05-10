開逾百空殼公司 8男女洗錢35億

虛擬幣交易避法眼 收入不相稱招查辦 香港海關根據線報及經調查後，得悉有洗黑錢集團利用100間空殼公司銀行戶口，在一年半內清洗35億元犯罪得益，集團骨幹更招攬妻子及他人協助犯案。海關追查後摸清該集團的犯案脈絡後，於上月杪至本月初，搜查14個住宅及公司地址，拘捕集團骨幹夫婦等8名男女，並凍結270萬銀行存款，同時檢獲一批公司文件、銀行戶口文件、支票簿等證物。

自2022年中旬，海關鎖定一名54歲本地女子，懷疑她利用名下公司銀行戶口清洗黑錢。經連月追查及分析資金流向，海關再鎖定3男一女本地人，當中包括該洗黑錢集團的一名無業38歲男骨幹成員及其任職餐廳職員的36歲妻子。該骨幹涉嫌招攬妻子以及另外一男兩女，於2021年初開設空殼公司戶口，在2021年5月至2022年10月期間，透過名下逾100間，報稱從事貿易、電子產品等業務的空殼公司戶口，處理逾2,000宗大額可疑交易，懷疑透過以互相轉帳方式，清洗約35億元黑錢。

年半處理2000宗大額交易 至今年4月26日至5月3日，海關出動逾30名關員，突擊搜查全港7個住宅及7個公司地址，拘捕4男4女（24至68歲），並凍結各疑犯名下共270萬元銀行存款。初步調查相信，疑犯利用公司戶口互相匯款，製造多重交易假象，從而處理大批來自虛擬貨幣交易公司、空殼公司或海外公司匯入的不明款項。當中約三分之一涉案款項由虛擬貨幣公司存入，相信有人利用虛擬貨幣隱藏資金來源，並在短時間內轉走資金，從而把可疑資金流入銀行體系。

所有疑犯其後獲准保釋候查，當中兩人報稱無業，其餘報稱任職餐廳、倉務及食品推廣等，月入約一萬至2.9萬元，屬於低收入人士，亦無持有物業，各人職業與其開設公司業務並不相關，其財務狀況亦與如此龐大交易量不相稱，因此惹起海關懷疑。調查期間，疑犯未能解釋相關資金來源及交易目的，情況屬於典型洗黑錢手法。據了解，骨幹夫婦與另外至少兩名疑犯認識，兩人分別收取數千至數萬元報酬，以自己個人資料開設戶口協助清洗黑錢。海關將循疑犯背景、資金流向等方向繼續調查案件，不排除有更多人被捕，並將諮詢相關意見，稍後或會申請充公有關懷疑犯罪得益。