先說購自野戰店舖 後指代人保管 無牌藏槍彈案 搜屋後青年供詞不同

【本報訊】一名男子於2018年除夕在紅磡一帶被執法人員截獲後，在其住所疑檢獲近千發子彈、兩支手槍及滅聲器等，事後被控一項無牌管有火器及彈藥罪，案件昨於高院開審。控方指，被告警誡下起初說是在War game（野戰）店舖買，之後又說是有人交予他代為保管，對方沒有指明如何處理，並告訴他這些物品只是「道具」、「裝飾用」，屬合法「唔會有事」。被告承認曾將子彈「拎起嚟睇過」，部分子彈上亦有被告的DNA。控方陳詞指，被告必然是在知情下管有這些槍械及子彈。

房內搜出100粒實彈 現年24歲被告梁頌仁，被控於2018年12月31日，在黃埔花園一單位內無牌管有兩支手槍、3個滅聲器和899發子彈。控方開案陳詞指，2018年12月31日執法人員在紅磡紅棉路對開截停被告，經初步調查後，以涉嫌無牌管有火器及彈藥罪拘捕，警誡下被告說：「阿Sir，我啲槍全部War game舖買，好好哋收喺自己屋企，咁都犯法？」之後，被告的住所被搜兩次。

其中一次搜屋是拘捕當日進行，在被告房間搜出兩盒共100粒實彈子彈。翌日，執法人員帶同搜索犬再度搜屋，在書枱底搜出3個滅聲器，另在一個背囊搜出共19盒子彈，當中11盒載有50粒、7盒載有25粒、一盒載有49粒，另搜出載有25粒子彈的彈匣，兩支手槍及配件。被告警誡下說出另一版本，涉案的槍及子彈等「都係一個叫Terrence嘅人經『阿高』畀我」。被告說，見過Terrence兩次，但無聯絡方式。對方拜託他暫時保管這些物品。約於2018年11月，被告取得這些物品後就放在家中，「一直無郁過」。他於2017年年尾認識阿高，雙方「唔算太熟」，見面不超過20次。案件編號：HCCC 241/2020