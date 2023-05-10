鄺港智捲7盜竊罪提訊 或加控未依令歸押

潛逃7年 涉蔡天鳳碎屍案再被捕 名媛蔡天鳳於大埔龍尾村村屋疑遭肢解碎屍案至今6人被起訴，案件押後至7月31日再訊。其中蔡天鳳前夫鄺港智，因涉嫌謀殺被捕後，揭發他原來另涉10年前起疑設局騙取金飾，因而被控7項盜竊罪。該案原定排期2015年開審，惟鄺港智疑一直潛逃。該盜竊案昨午在區院再提訊，鄺依然沒有律師代表。控方打算新增他一項控罪，指他沒有按照法庭的指令歸押，由於控方需時進一步檢視證據，故法庭將案押後至7月18日再提訊，期間鄺繼續收押看管。

控方檢視證據 押後7月再訊 28歲被告鄺港智，報稱無業。在本案中被控7項盜竊罪，控罪指他於2013年5月12日至2015年1月14日，分別在多個地方偷竊首飾，包括39條頸鏈、32條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10両金條，這些首飾分別屬於7名人士。案件原本排期2015年開審，但被告於候審期間失蹤，一直潛逃至今，直至因涉謀殺案才被捕。

無律師代表 稱文件在法援 控方指，被告是在2015年8月潛逃，至今年2月才再次被捕。由於相隔超過7年，控方需時檢查、整理及覆核證據，同時準備修訂控罪。另外，控方透露，打算就被告棄保潛逃一事，新增控告他一項「沒有按照法庭的指令歸押」罪，並申請將案件押後10星期，法庭批准將案押後至7月18日再提訊。

沒有律師代表的被告自行陳詞稱，之前他曾申請法援，之後撤回申請。他表示會自費聘請法律代表，前日亦曾跟法律代表見面，現時與案相關的文件仍在法援署那邊。法官提醒被告，不能一方面說已聘律師，另方面卻在庭上自行陳詞，着被告給足夠指示予律師。候訊期間被告續還押。

至於蔡天鳳遭碎屍案日前再提訊，涉案6名被告包括鄺氏一家四口，即死者前夫鄺港智、前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）；以及男子林舜（41歲，遊艇公司職員）和女子潘巧賢（29歲，無業）。姓鄺3男各被控一項謀殺罪，控罪指他們在2023年2月21日在龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳 （28歲）；李瑞香被指銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料，而被控一項妨礙司法公正罪。林舜及潘巧賢則被指協助鄺港智逃走，各被控一項協助罪犯罪。6人中只有林及潘獲准保釋。案件編號：DCCC 313/2015