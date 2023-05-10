澳門消息：大學生典當母親金器 匯款騙徒共失4.2萬元

【本報訊】澳門一名20歲大學生，上月24日接獲一名自稱是速遞公司職員的來電，指事主名下的包裹藏有違禁品，電話繼而轉駁至自稱是福州市公安局的人員處理，對方指事主涉及金融詐騙，要求他往福建錄取口供。事主信以為真，但因為要上課，經商議後改為視訊錄取口供，對方要求事主先繳交1.9萬澳門元保證金，及將款項轉帳至指定戶口。

實時視訊 拍攝家中環境

至上周二（5月2日）事主在家中與對方視訊，對方要求他實時拍攝家中環境，聲稱要了解他有甚麼財物，其後再指示他到母親房間打開衣櫃取走金器及玉器往典當，將典當得來的2.3萬澳門元款項轉帳至指定戶口，事主照辦後即失去對方聯絡，其後他向母親講述事件方知被騙，報案求助。