東九捷運 政黨倡混合模式發展

【本報訊】政府早前宣布以「高架無軌捷運系統」取代在《鐵路發展策略2014》所建議興建的「東九龍綫」。有政黨指早前就九龍東、中「高架無軌捷運系統」，考察「深圳坪山雲巴」，「湖南株洲智軌」和「廈門快速公交」的技術方案，通過諮詢後，發現「雲巴」系統較受歡迎，且造價低廉，質疑政府無法再以成本高昂為由拒絕「雲巴」等捷運系統，要求政府考慮以混合模式發展整個「捷運系統」。

毋須建橋面 料降成本 議員顏汶羽指無論「雲巴」及「智軌」載客量都在500人以上，爬坡能力在8%至13%之間，行車頻率最短在兩分鐘，時速最高為70至80公里。兩者均是無人駕駛且採用電能。不同的是，雲巴對橋面闊度要求僅為5米，並毋須興建橋面，但造價略高，每公里需一億元人民幣，且需要興建橋躉與空中軌道。他坦言，現時估價僅為內地造價，但相信實際造價會遠低於港府之前規劃價格，又形容政府無法再以成本高昂為說詞來拒絕「雲巴」建設，並指通過前日（8日）的居民大會，市民反應正面且期待「雲巴」能早日解決交通問題。

該政黨建議政府可擴展原本構思由彩虹東至寶達的走線，新增位於鑽石山的地下通道可直連港鐵鑽石山站。此外，再設支線以服務啟德至觀塘一帶，與現時啟德站接駁，東向麗晶花園、啟祥道、九龍灣商貿區站、海濱道、觀塘碼頭站、茶果嶺道、與現行觀塘綫油塘站接駁，再往藍田北，繼而接駁寶達。對於集體運輸系統，該政黨則建議新增慈雲山、學校村、富山、鑽石山、彩虹東、彩雲、順安、順利、秀茂坪、寶達、馬游塘及安達臣總站。

在走線與新設站點等建議外，該黨認為政府應參考內地模式，考慮以混合模式發展整個「捷運系統」，並打造空中單車徑及步道，更需因應單車徑衍生出社區驛站，方便市民休息，而附近更應設單車泊位站包括提供租借單車服務，以鼓勵綠色出行。