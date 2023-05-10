易通行無故扣數 揭車牌疑被盜用

當他得知訊息後，即懷疑車輛被賊人偷去，便立即到停車場視察，發現車輛原封不動。他致電「易通行」熱線查詢，經約半小時覆核，確認個人資料無誤。他擔心「易通行」戶口被盜用，要求取消或暫停戶口，但職員回覆指未能應此要求，職員只稱可暫緩繳交8元，其後羅先生亦收到5個工作天有回覆的短訊。為安心起見，他當晚更到元朗警署備案，執法人員向他稱，懷疑他的車輛有「影子車」，即另一車輛掛上與他相同號碼的車牌在街上非法行駛，着他若再被扣錢才正式報案。本報正向運輸署查詢。