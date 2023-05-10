設港鐵巴士接駁可緩解 港府懶理

【本報訊】皇后山邨距離粉嶺港鐵站僅約3公里，正常行車時間只需約10分鐘。然而，該屋邨居民往往因為需時排長龍候車，往往折騰逾半小時從港鐵站才回到家，繁忙時間更超過45分鐘。早有意見提出，政府應開辦一條港鐵巴士線接駁港鐵站，大埔多條屋邨既有港鐵巴士亦有其他巴士線，即使比皇后山邨更新落成的屯門新屋邨，亦有兩條全日巴士線接駁兆康及屯門站，而人口達3萬的皇后山邨及山麗苑，全日接駁港鐵站的巴士線卻僅得一條，導致不勝負荷。

倚重78A 往返粉嶺站 公共屋邨遠離港鐵站時，開設港鐵巴士（K巴）接駁是慣常做法。例如大埔多條屋邨均有K巴，以富善邨為例，既有港鐵巴士K17及九巴71K接駁大埔墟站，亦有多條巴士線出入荃灣（73X）及九龍（75X，271），故此即使遠離港鐵站的屋邨，亦不會常現大排長龍問題。

撇除舊有規劃，以新落成屋邨，人口約2.3萬的屯門和田邨及菁田邨為例，運輸署亦將54區往返兆康站的路線直接交予港鐵巴士營辦，居民去年8月起可乘坐K54線來往港鐵兆康站，同時城巴50M線亦在去年7月投入營運接駁屯門站。反觀人口達3萬，表面上有3條路線接駁港鐵站的皇后山邨，實際上仍然只能倚重全日服務的78A往返港鐵站。而來往上水站的78B，只於周一至周五上午提供4個班次，尾班車為上午7:30；至於來往上水及北區醫院的小巴503K及503，載客量有限，供不應求。