摩天使疑受虐亡 拘女狗主

【本報訊】本港再發生狗隻懷疑受虐致死案！昨日下午2時許，何文田自由道7號一間獸醫診所的職員報案，指一名外籍女狗主，於上周一帶同一隻10個月大摩天使狗女求醫，當時狗狗身上有明顯傷勢，懷疑曾受不恰當對待。雖然獸醫全力搶救，惟牠至翌日傷重死亡。多名執法人員接報到場，除向診所職員了解，亦向狗主查問事件詳情。人員經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕該名持香港身份證的69歲希臘籍女狗主，把她帶走作進一步調查。

月內第二宗同類事件

今次是本月發生的第二宗同類事件。上周二，9歲約瑟爹利犬Honey被送往NPV非牟利獸醫服務協會位於太子的醫院救治，獸醫替其檢查時，發現其頭骨凹陷，其後從其顱內取出多達18塊碎片，懷疑為受虐所致。Honey手術後一直未過危險期，至本周一情況急轉直下，最後傷重不治。執法部門跟進調查，案件至今無人被捕。NPV事後在網上公布死訊，內文除了表示心痛，亦為虐待動物如此等閒的社會齒冷，呼籲公眾反思悲劇，思考「如何避免下一個Honey的出現？」未料言猶在耳，隔日再傳出有狗狗受害。