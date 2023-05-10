港缺照護食標準 團體推指引補漏洞 冀政府採納助推廣 吞嚥困難者有啖好食

【本報訊】本港沒有統一的「照護食」標準，市場上不同機構、院舍及產品供應商各有準則，各有應用。香港社會服務聯會於2019年進行「照護食的使用現況及需求調查」，院舍員工及家居照顧者均認為有更清晰的「照護食」標準及指引十分重要，例如：食物的軟硬度及營養成分，以便選擇合適的「照護食」食品；亦有超過六成照顧者希望改善食物質素，但不懂相關技巧。社聯期望港府可接納與社聯合作的機構所制訂的《照護食標準指引》。

依軟硬度黏稠度分9級 有見及此，社聯與香港中文大學食品研究中心及香港大學吞嚥研究所合作，以「國際吞嚥障礙飲食標準」為基礎，配合科學化的數據及本地適用的詞彙描述，制訂一套統一、清晰及本地化的《照護食標準指引》，同時附加本地照護食菜式的烹調方法給各界參考，供家庭照顧者及不同專業人士使用，滿足吞嚥困難人士的基本膳食需要。有關指引根據食物的軟硬度、黏稠度與飲品的稀稠度，分9級。飲品若稀薄如水，則為0級，細碎及濕軟的食物為第5級，食物的原狀則歸類為第7級。

社聯建議，政府、公營機構應採納及推廣《照護食標準指引》，並透過其轄下單位向服務使用者及其照顧者介紹《指引》，讓他們了解烹調「照護食」及測試食物等級的方法，支援他們的飲食及健康需要。社聯又建議，應增加培訓及提高公眾對吞嚥困難及「照護食」的認知，以及加強為潛在吞嚥困難人士進行檢測。

約84歲的羅先生20多年前曾經中風，2020年因事入院，期間懷疑因嘔吐物「落錯格」，導致吸入性肺炎；曾短暫昏迷進入公立醫院深切治療部。經過兩年的訓練後，現時言語治療師評估羅先生進食能力增強不少，由《照護食標準指引》等級4提升到進食等級5的「照護食」，每日3餐進食碎餐，讓他現在更有精神。