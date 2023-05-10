公僕學院擬開4首長位 引來質疑

【本報訊】公務員事務局擬在2023-24年度開設5個首長級常額職位。當局文件指出，4個開設於公務員學院以領導學院的新架構和處理在質、量和深度皆有大幅增加的工作，而另一個則設於一般職系處以加強該處的首長級人手。在昨日召開的立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議上，有議員對開位表示質疑，亦有議員認為公務員理念與觀念需與時俱進，建議政府與特首政策組協調，使學院及學員更與時並進。

會上，議員謝偉銓詢問當局要增加多少人才可以應付目前龐大工作量，以及在130個新增常額編制外，是否還需要增加非常額編制和非首長級人手，認為政府需預視未來人數編排與未來工作量。對於當局舉例的新加坡及內地公務員培育團隊人數加幅情況，他則認為，本港無法與這些數字進行比較，建議當局思考如何讓公務員學院更向深度發展，向高質量發展，而非一味對比其他地區的指標數字包括公務員人數增幅。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，記憶中學院並無開設非常額公務員職位，並表示與新加坡等地區進行公務員人數的增幅對比非僅僅數字上而是規模，目的是提升人力資源從而提升整體公共行政能力。

提升學院公共政策研究能力 另外，議員蘇長榮認為公務員團隊需發揮好作用，特別是理念與觀念需與時俱進，對於有關培訓課程，希望人員配置及有關學院能夠定期檢討去適應新的形式，並建議當局提供新的政策思路，協同一體化培訓公務員。當局表示會定期檢討人手配置是否足夠，並指現時公務員學院設施與地方不夠，缺一個資訊科技平台做培訓紀錄和監察，工作量培增，急需增添人手。對於特首政策組相關協調工作，當局指會積極設立研究發展中心，提升學院的公共政策研究能力。