中低層公僕培訓 議員憂慮成效

【本報訊】立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨日舉行會議，有議員對公務員學院的成效包括對中低層公務員的培訓以及考察等有所疑慮；亦有議員直指過往有部分官員相對官僚，質疑如何改變固有心態。

議員郭偉强指，公務員學院對中低層公務員的培訓着墨並不多，他強調基層公務員是市民對政府團隊的第一觀感，亦是政府與市民接觸的媒介，質疑對中低層公務員培訓具體表現在何處。另一議員謝偉銓亦補充首長級公務員上課可能未能有連續性，公務員學院如何衡量他們學習成效，對他們學習誘因與得益是甚麼，希望政府對中高級公務員課程有所清晰指引。

公務員事務局局長楊何蓓茵回應指並非忽視本港基層公務員，但因基數龐大，有線上課程培訓支援等。她續指首長級官員毋須請假上課，並且課程與授課方式可擴展他們眼界與對國家社會等價值觀，本身便有益處。

口講改變官僚 無實際標準 針對學院較為側重學員心態上的轉變，議員管浩鳴則舉例指以前部分官員相對官僚，「市民唔煩住我，我就不做嘢」，以民為主是一種主觀心態，質疑政府如何制訂客觀標準，以評定學員是否有包括以民為本，愛港愛國等心態培養。公務員學院院長郭蔭庶指，心態轉變是學院重心，公務員學院成立初衷是為港府及一國兩制培育更多服務性人才，會加強適當措施去培育既有較高專業性，而文化心態又高度統一的公務員團隊。

另一議員顏汶羽問及是否有強制性考試及課程時，當局坦言沒有強制性考試，認為試卷評核有關能力效能性不高，但強調對公務員有3年必須完成課程要求，否則對晉升及長期聘用有影響。