初選案 第4證人匿名作供 公開會議攝錄內容

國安法生效後交執法部門 否認受人指使 47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審，案件昨於西九龍法院續審。第4名控方證人X獲准匿名作證，庭上揭露他不時跟戴耀廷出席飯局或會議，其中一次初選會議中，X用放在袋內的攝錄器及錄音筆，記錄會議過程。他在《港區國安法》生效後，主動將長約6分鐘片段交給執法部門。他稱是估計事件或涉違法才拍攝，形容自己是「光明正大」，又矢口否認受人指使，或事後有報酬，「唔知政府會唔會畀好市民獎我啦！」

法庭日前就此名控方證人頒下匿名令，禁止披露任何可識別證人身份的資料，包括姓名、照片和住址等資料。若違反命令，或會被視為藐視法庭。男證人以英文字母X作代號，他經特別通道出入法庭，並在屏風後作供，庭上人士不能看到其樣貌。

戴耀廷：積極應用權力否決財案 X供稱，2020年5月8日，他應邀出席新界西初選協調會議。由於他懷疑會議上會出現敏感資料，又估計初選可能違法，加上他有意做研究，因此事前買了一支錄音筆及一個攝錄器材，用作記錄上述會議過程。

庭上播放了兩段共長約6分鐘片段，片段是從枱面及枱底角度拍攝，鏡頭有時上下倒轉，片中戴耀廷談及「會運用」或「會積極應用」權力否決財政預算案。X同意辯方所指，其片段鏡頭間中朝向天花板，有時垂低影着地面，他亦形容片段「好唔穩定」、「睇到自己都頭暈，講真」。被問到為何不用手機拍攝，X說是因為怕有手機訊息傳來而干擾攝錄，另外他亦不想手機儲有敏感資料。

X續供稱，同年9月左右，即《港區國安法》生效之後，他估計執法部門正展開調查，為了提供協助，遂主動向執法部門交出有關錄音和錄影檔案。X稱，最初他「唔敢講，唔敢認」，故以匿名方式遞交，後來他見有人把有關材料放到互聯網，因此才向執法部門表明身份。他表示，自己沒有政黨聯繫，沒有人吩咐他拍攝，也不認同涉侵犯他人私隱，因為現場沒有人提過不准錄音。他強調，就攝錄一事，自己事後沒有得到報酬。X作供完畢後，控方替他申請證人費，法官笑言稱這並不屬於報酬。案件編號：HCCC 69/2022