醫健：健康在您手：以心聆聽青年的情緒

「我的想法會有人想聽嗎？」「講了出來一定會被人笑！」「若我流淚，別人會認為我很軟弱」。

常常聽到青年對表達自己感到困難，有的擔心別人對自己的看法、有的擔心表達後對方未必會聆聽及回應。因此不少青年選擇以「收藏自己」的方式來自我保護。不過有時將想法埋藏得太深，可能會漸漸地連自己都難以接觸情緒和內心世界。

聆聽真正的情感和需要 在我們服務的經驗，與青年接觸時必須堅持一個信念：「問題不是問題，如何應對才是問題」，時刻提醒自己青年透露的問題只是表徵，他們內心如何應對才是關鍵。若我們聚焦於問題上，往往容易執着於對與錯，或只着重解決問題，而錯失了明白青年的機會。

舉例說，兩個同樣面對考試不合格而不開心的青年，內心世界可能完全不同，例如一位可能擔心爸爸會感到失望及會批評自己，另一位則可能是因人生首次不合格而感到挫敗。

若我們願意把目光遷離問題，先帶着好奇心，以開放態度跟青年接觸，才可聽見他們真正的情感、想法和需要。

給予信任、安全感和尊重 面對困擾，青年的內心可能是一片混亂，同時又敏感的，因此他們更需要一個彼此有信任及不批評的空間，才有機會讓他們及聆聽者了解情緒背後的重要訊息。

讓青年揀選一個自覺「安全」的空間亦非常重要，例如有青年會選擇開揚的環境，亦有些選擇較多桌椅的空間，以增加安全感。我們亦會讓青年自行選擇飲品，透過一些小細節讓他們感到被尊重，更能讓青年打開心扉。在傾談前，建議聆聽者可先邀請青年做呼吸練習，慢慢吸氣及吐氣，當感覺平靜後，才開始分享。

聖雅各福群會「賽馬會平行心間計劃」主任葉詠詩