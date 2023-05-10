HA Go擬設視像群組 照顧者陪遙距診症

【本報訊】醫院管理局應用程式「HA Go」於2021年1月開始為市民提供遙距醫療服務，醫管局醫療訊息主管彭育華表示，展望將來開展視像診症群組，方便照顧者一同透過視像參與遙距診症；又期望支援18歲以下青少年及兒童利用個人HA Go帳戶接受遙距醫療服務。

對於早前有18歲以下患者未能以個人HA Go帳戶進行遙距醫療，她認為應用程式需以循序漸進的形式處理，當部分群組處理妥當，才可向前邁進處理其他群組的事宜。醫管局總行政經理（聯網運作）李立業補充，18歲以下人士使用遙距診症會受到不少障礙，例如遙距診症需以電子簽署，可能存在相關法例要求；加上有家長較希望18歲以下的子女接受面對面診症，強調並非不給予18歲以下人士接受遙距醫療的機會。

李又稱，醫管局鼓勵病人使用「電子通道」，包括設有不同自助服務機，便利病人登記、付款和預約抽血日期，亦可透過「HA Go」以電子形式預約、到診登記、付款、查看門診和藥劑部即時等候狀況和選擇藥物運送服務。目標是今年內所有公立醫院都有送藥服務。

冀年內所有公院供送藥服務 此外，醫管局研討大會將於本月16至17日舉行，會在醫管局轄下逾百個地點即時轉播，有超過6,700名醫療專業人員參與，當中約有120名海外、內地和本地專家擔任講者。大會程序委員會主席鄧耀鏗表示，大會包括「醫術專研班」和「醫療數據時代」等內容，促進業界對醫療新知與經驗交流。