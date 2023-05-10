港深醫院 大灣區港人求診 只需人民幣100蚊

資助計劃今出爐 涵蓋專科普通科服務 港府於2020年11月推出特別支援計劃，讓居於大灣區的合資格香港病人，疫情期間在香港大學深圳醫院覆診，該計劃昨完結。當局公布今日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓合資格港人可於港大深圳醫院接受資助診症服務，每次指定門診診金為人民幣100元，餘下費用差額由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元。計劃涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括臨床腫瘤科、婦科、內科及兒科等。

當局昨表示，為便利香港市民在內地發展、生活和居住，並同時讓港府尋求以更有效方式支援居於大灣區的香港市民的醫療需要，政府參考特別支援計劃的經驗，於今日推出先導計劃，讓已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的香港市民（合資格病人）可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。

上限2000元 有效期至明年3‧31 在先導計劃下，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務，需繳付人民幣100元診金（經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外），餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元。為配合先導計劃的首階段運作，有關資助上限的有效期以明年3月31日為限。

計劃的服務範圍與特別支援計劃的相同，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

現時已參加了特別支援計劃的病人如有意參加先導計劃，可向港大深圳醫院提出，在完成有關手續後會過渡至先導計劃。如有關病人無意參加先導計劃，並希望返回香港在醫管局的專科或普通科門診覆診，亦可向港大深圳醫院提出，港大深圳醫院會根據病人的臨床需要轉介回醫管局相應門診預約跟進。至於從未參與特別支援計劃的合資格病人，或曾參與特別支援計劃但需要更新個人資料的人士，則可由今日起向港大深圳醫院申請參加先導計劃。