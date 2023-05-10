佛聯會投放千萬發展7小學英文科

【本報訊】香港佛教聯合會昨日公布由新學年起，投放千萬港元於會屬7所小學的英文科發展，開發「創新英語學習系統」，全面提升學生在英語讀寫聽說的能力，期望學生在完成6年小學生活後，均能掌握日常英語的溝通能力，以及達到升讀英文中學的英語水平要求。該會希望有助縮減幼稚園學生在升讀小一後的英文水平差距。

縮減小一新生英文差距 香港佛教聯合會學務顧問莊聖謙及李玉枝表示，鑑於目前各間幼稚園在學與教方面各具特色，本港升小一學童的英語能力存在極大的差異，為本港的初小英語教學帶來很大的挑戰，細看入讀香港佛教聯合會會屬七所小學的學生英語水平，同樣出現類似問題。因此，香港佛教聯合會的會屬7所小學為小一新生開發一套全新的「小一入學英文評估」應用程式，評估內容包括字母辨認、詞彙、句子理解、語音意識、日常溝通（簡單指令）、日常溝通（對答）、單字朗讀及綜合分數8個部分。

該7所小學由下學年起，將率先運用新研發的「小一入學英文評估」，為合共約600名小一新生，進行英語能力評估；日後亦會於每年7月或8月「小一適應日」期間，為入讀的小一新生進行英語評估。預計於每年10月，校方會收到紙本形式的報告，報告中列有個別學生每個範疇的得分，以及參與這個評估總人數的平均分，以便作對比，了解各學生的強弱項。