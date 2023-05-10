稱校方懲處阻運作 浸大學生會內閣總辭

【本報訊】香港浸會大學新一任學生會幹事會內閣「滄溟」，早前被投訴網上貼文內容失實，校方於上月中表示相關投訴成立，並對相關學生進行紀律處分。浸大學生會幹事會本周一深夜在社交媒體發文，稱幹事會上月收到校方的紀律處分，內閣全體成員均被懲處，當中有4位成員更被即時剝奪參與校政權利至來年8月31日；而有關該處分的上訴聆訊排期在本月29日進行。為早日產生新一屆臨時行政委員會以維持學生會日常事務，「滄溟」全體成員決定請辭。

幹事會聲稱，自校方作出處分後至今逾3星期，會方多次向校方索取事件調查報告，惟學生事務處仍然拒絕披露報告，此舉有礙作為上訴方的幹事會了解是次紀律程序，亦對該會成員造成不公。

被指發文失實 投訴成立 貼文指，有關懲處使浸大學生會幹事會無法參與校務會議、預約學校場地等，失去參與校內事務之權利，活動籌備工作滯後，難以維持日常運作；而為早日產生新一屆臨時行政委員會以維持學生會日常事務，學生會幹事會內閣「滄溟」全體成員決定請辭，辭職獲評議會通過後幹事會將隨即解散。

浸會大學表示，4月初接獲相關投訴，內容涉及「滄溟」在網上平台所發表的政綱、年度計劃書及財政預算。校方經詳細了解後，發現幹事會在網上平台發布的資料，「部分對過去事件的描述，出現誇大、缺乏事實根據及偏頗的情況，並不符合社會的標準和價值觀」。至於浸大學生會上月17日回應指，學生會「既沒有參與整個聆訊過程的權利，校方也沒有給予作出公開澄清或回應的機會」，促請校方給予合理解釋。