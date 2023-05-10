涉為學位賄英基主任 廉署起訴多4人

款項共34萬 控方申轉介區院 英基國際幼稚園（烏溪沙）一名時任行政主任涉收受賄款案，廉政公署接獲律政司進一步法律意見後，本周一再落案起訴3名家長及一名商人，涉嫌向該行政主任提供賄款共34萬元，以協助4名學童入讀該校幼兒班。4人已獲准保釋，今日在沙田裁判法院應訊，控方稍後將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

3名家長黃美雪（37歲）、麥偉琪（41歲）及朱霜叶（33歲），以及商人蕭裕邦（45歲），各被控一項串謀使代理人收受利益罪名。案件發生於2018年9月至2021年3月期間，涉及2019/20和2020/21兩個學年英基烏溪沙幼稚園的4項幼兒班入學申請。該校每年9月接受幼兒班入學申請，案發時相關申請由該校行政主任林珍妮負責處理，她由英基教育服務有限公司聘任。

去年已起訴該主任及10家長 上述3名家長涉嫌各向林珍妮提供一筆兩萬元或10萬元的賄款，合共14萬元，致使英基向其子女提供上述兩個學年英基烏溪沙幼稚園幼兒班的3個學位。蕭裕邦則涉嫌向林珍妮提供賄款20萬元，致使英基向其生意夥伴的女兒提供2020/21學年該校幼兒班學位。

廉署去年6月已經於另一宗案件起訴林珍妮及另外10名家長共14項賄賂罪名。林珍妮涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬元，以協助其子女申請入讀該校2019/20至2021/22年度3個學年的幼兒班。該案件定於今年7月4日在區域法院再提訊。

廉署提醒家長，為子女辦理入學申請時，必須遵守既定收生規則，切勿以行賄方式換取入學機會。家長如被索賄，應立即拒絕並向廉署舉報。幼稚園則可參閱廉署出版的《幼稚園運作防貪指南》內的防貪建議。