理大與出版社合作推新期刊

【本報訊】香港理工大學及其新成立的香港理工大學出版社，宣布與國際學術期刊出版社細胞出版社合作，出版嶄新的學術期刊《Nexus》。該刊物將以推動科學家與工程師的跨界創新合作為宗旨，應對全球社會所面對的迫切難題。學刊將由理大能源與建築講座教授嚴晉躍擔任創刊總編輯，並會公開免費閱覽。

該刊物即日起接受投稿，接受應用科學、工程學、各類技術，以及交叉學科或跨越多個學科題材的文章。該刊除了刊登原創的研究和報告，亦會刊載評論文章，探討各種旨在改善生活、保護環境，以及為達至聯合國可持續發展目標的創新。理大校長滕錦光表示，期望將該刊物辦成一份連繫科學、工程和技術，促進學界交流思想的重要刊物，匯聚不同學科的智慧，推動交叉學科的研究合作，為當今社會的挑戰提出解決之道。