理大新宿舍 料5年後落成

供1680宿位及戶外休憩空間

理大校長滕錦光表示，隨着九龍塘及何文田學生宿舍先後落成，將有機會為學生提供「四年兩宿」的安排。他認為，舍堂生活是高等教育和全人發展的重要一環，希望同學的大學生活更加豐盛，除了上課和參與課外活動之外，更在舍堂的群體生活中，學習待人處事，亦能讓志同道合的同學有更多機會聚在一起。他又指，理大已設立「創新書院」和「德藝書院」，以培育更多科研人才，以及在體育、藝術文化、領導才能、社會服務，或在科技數理學科方面表現卓越的年輕人。