暑熱指數未必反映實際 議員促當局檢視

【本報訊】《預防工作時中暑指引》下周一起推行，當中用作評估熱壓力水平的「工作暑熱警告」，分為黃、紅、黑3個級別。有建造業人士認為指引複雜，每個工種在「警告」下的休息時間皆不同，執行有難度。有議員則認為，以暑熱指數作停工標準，未必能反映真實酷熱情況，建議當局檢視。

「工作暑熱警告」根據暑熱指數發出。當警告達致紅色級別或以上，紮鐵工人、棚架工人等從事極重勞動的僱員，建議暫停工作。建造商會執行總監梁敬國表示，指引執行有困難。

地盤工種多 執行休息或現混亂 梁敬國以地盤為例，一個地盤有過百名至過千人，涉及不同工種，地盤管工難以得知各個工種的情況。當警告發出而宣布地盤休息，各工種的休息時間不同，屆時情況或會變得混亂；同時難以通知工地所有工友，反問：「是否要在地盤用揚聲器廣播？」他曾向勞工處建議採用簡單安排，包括當戶外溫度達至一定水平時，地盤即全面停工，惟未獲處方正面回應。

身兼港九勞工社團聯會主席的議員林振昇則稱，指引以暑熱指數作標準，擔心未能反映真實的酷熱情況，可能會出現溫度高但指數不高，或低估實際高溫等。指引將戶外工作分為4類，包括輕勞動、中等勞動、重勞動及極重勞動，他認為分類大致合適，惟可能低估部分工種面對暑熱天氣的情況。他舉例，在機場停機坪擔任監察及指揮的員工，工作強度未必大，但現場環境酷熱，且飛機排出的廢氣可令溫度升高3至4度，他建議處方再檢視個別個案。

指引亦列明在「工作暑熱警告」生效後一小時內，建議僱主按指引增加僱員每小時的休息時間。物業服務聯盟主席甄韋喬認為，行業內主要以清潔工為多，但他們不像保安員配備對講機，憂通知上有困難，盼當局設預警機制，令業界有時間協調和配合。