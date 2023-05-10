政府話僱主願配合 中暑唔停工拒重罰

遇不妥可致電投訴 提醒屬工傷必須申報 勞工處《預防工作時中暑指引》下周一起推行，新指引非強制性，不具法律效力，有意見認為難以約束僱主。勞工處副處長馮浩賢相信大部分僱主都願意配合指引，不認同要設置重罰；若僱員遇到特別情況或認為僱主安排不妥當，可以致電職業安全健康局投訴熱線。

馮浩賢表示，新指引屬建議性質，主要向業界提供參考依據，為僱主及僱員在暑熱天氣下的工作安排提供重要參考，採取適當措施預防工作時中暑。參考過往天氣設定指引，他相信大部分都會出現「黃色暑熱警告」，主要在中午烈日當空，且時間不長。若有員工在工作時中暑發生意外，僱主是否跟足指引，亦是法庭參考的因素之一。如果僱主沒有採取任何措施，勞工處則會追究到底。

稱指引目的是鼓勵減少風險 至於有意見認為指引非強制性，未設有處分，或難以約束僱主執行。馮浩賢相信大部分僱主都願意配合，不必一定要透過設置重罰來推動職業安全健康意識，宣傳教育推廣亦相當重要。新指引預計每兩年檢討一次，因為需要更多數據作科學判斷。若有僱員遇到特別情況或認為僱主安排不妥當，可以致電職安健投訴熱線。當局巡查隊若在巡查時發現不妥當，亦會立刻行動。

勞工處高級職業環境衞生師黃志清則稱，所有政府外判工的新合約將規定必須跟隨指引，而當局亦會跟隨有關指引。指引目的是為了鼓勵僱主減少風險，若僱主事前已按實際工作情況將中暑風險移除，便不需要提供額外的休息時間。由於工作環境千變萬化，每個工種實際面對的情況不同，僱主應先了解現場有哪些員工，以及場地客觀環境因素；負責職安同事須按實際工作性質進行風險評估，及後再與員工商量休息安排，情況與黃紅黑暴雨警告相似。

黃志清又說會增加宣傳推廣，教育僱主在工作地點提供更多散熱設備，減低工作時中暑的風險。中暑都是工傷的一種，他提醒僱主必須申報，建議工友如有不適，應跟上司匯報。