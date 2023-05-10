店舖阻街擬罰$6000 議員斥太少
【本報訊】當局建議大幅提高亂拋垃圾及店舖阻街罰則，有議員指商界擔心萬一貨物稍微超出店舖範圍，抑或上落貨時「慢咗」，就會被罰款6,000元，對生計造成嚴重影響；但亦有議員認為罰款提高至6,000元仍不夠嚴厲，建議加入「累進式罰款」，針對經常阻街、屢勸不改的店舖。
考慮設累進式罰款
政務司副司長卓永興表示，建議罰則講求對稱性，有關執法方面，食物環境衞生署會與前線職員發出指示，助其清晰判斷店員或店舖上落貨時是否合情合理，抑或只是美其名上落貨，實際是長時間阻街。至於罰則是否具阻嚇力，卓認為商戶屢勸不改情況不多，事實上於未加強罰則前，已經有許多店舖收斂，認為現將罰款提高至6,000元，當中的阻嚇力已經足夠。他強調食環署一日不只是出一張告票，再巡查後若發現仍沒改善，同一店舖是有機會被發出多於一張告票，倘若一日內收兩、三張告票，負擔的確不少，但當局仍會考慮累進式罰款。
議員邵家輝另關注增加店舖阻街罰則後，對花墟、果欄等特別位置，會否有特殊處理。食環署署理署長姚繼卓表示，該署需適度執法，以維持環境衞生潔淨。他續引述數字指，去年花墟有逾400宗阻街投訴，以及果欄今年首季亦已錄逾40宗阻街、譟音投訴，說明店舖阻街對市民造成很大困擾，但強調會按實際情況平衡執法。
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