外聘滅鼠隊 捉鼠勁過食署

【本報訊】本港鼠患問題一直未有改善，港府自揭外聘滅鼠隊捉鼠的數量，竟比食物環境衞生署防治蟲鼠組恒常捉到的老鼠多。立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨召開會議，食環署透露今年2月委聘3間承辦商在3個街市滅鼠3個月，初步發現外聘滅鼠隊所捕獲及收集的活鼠死鼠數目，較該署以往的恒常滅鼠工作多一至三倍，至於會否繼續聘請外援捉鼠，當局稱牽涉較高成本，待計劃完成後再檢視。

食署逾萬元捉一隻 議員林素蔚表示，粗略計算當局捉一隻老鼠平均需耗費逾萬元。食環署署理署長姚繼卓強調，不宜單以處理老鼠數目衡量工作成效，因防治蟲鼠工作還包括防蚊滅蚊，而且其覆蓋範圍較廣，故每年需投放相對多的資源。

另外，食環署去年推行試驗計劃，在多個地區後巷容許持牌食肆擺放大型垃圾桶。該署指，該計劃首階段成效理想，上月已擴展至另外9條後巷，但當中進行了微調，包括容許食肆可改以擺放一個容量達660公升或兩個容量達240公升垃圾桶，若效果依然理想，將擴展至全港適合的後巷使用。

議員陳凱欣另關注垃圾屋問題，認為現行法例似乎未能有效打擊；議員鄭泳舜則關注衞生黑點加裝閉路電視進度。政務司副司長卓永興承諾，有關垃圾屋問題會於第二輪法例檢討時討論。姚繼卓回應指，全港目前有400個閉路電視在各區黑點運作，會按照實際需要加設。