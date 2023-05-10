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大埔無老鼠 誰信食環署

大埔墟街市 5月9日：本報昨晚到大埔墟街市巡視，即時發現老鼠蹤影。（黃仲民攝） 大埔墟街市 5月9日：本報昨晚到大埔墟街市巡視，即時發現老鼠蹤影。（黃仲民攝）
大埔墟街市 5月9日：本報昨晚到大埔墟街市巡視，即時發現老鼠蹤影。（黃仲民攝）
官僚捉唔到 當冇到 東方獨家圖 篤爆零指數
港府滅鼠「得個講」，每年投資大量公帑捉老鼠，但本港仍鼠蹤處處，碩鼠橫行無忌。食物環境衞生署公布今年上半年全港一半地區的鼠患參考指數，26個監察點中有7個指數竟然為0%，當中大埔區的區內兩個監察點指數及分區指數更「清一色」錄得0%。議員及區議員直斥無人會相信食環署數據，更指區內其中一個監察點廣福道正是區內鼠患黑點，本報亦於該監察點範圍內的大埔墟街市發現鼠蹤，並拍得獨家圖片，篤爆0%指數，當局所謂「大埔無老鼠」實在令人匪夷所思。當局捉不到老鼠就當老鼠冇到，但蟲鼠專家指當局捉不到老鼠是因為其用錯方法，擺錯鼠餌。
食環署在全港19個分區劃設50個監察點，調查其鼠患情況。調查方法是在監察點內若干地點放置誘餌，通常是用繩吊着一片生番薯，再觀察該誘餌是否有被老鼠咬過，再將監察點內被老鼠咬過的誘餌數量，除以監察點內收回的誘餌總數，從而計算出各監察點的鼠患參考指數。
生番薯作誘餌 老鼠都唔食
不過，食環署設置的生番薯誘餌早已被各界批評未能吸引老鼠進食，結果令鼠患參考指數的可信性大減。截至昨日，食環署公布26個有數據的監察點中，最嚴重的是沙田區沙角街監察點，達12.1%；其次是離島區長洲新興街監察點，達8.9%。
九龍區重災 多街道錄反彈
另外，有11個已公布的鼠患指數監察地點錄得飆升情況，其中九龍區再次成為重災區，如衙前圍道監察點的鼠患指數在去年下半年錄得12.2%，食環署採取改善措施後再量度發現降至2.1%，然而不足半年，指數於今年上半年回彈至8.2%，證明署方治鼠未能根治問題。同區的馬頭圍道監察點，指數亦錄得倍升情況，半年間由3.6%升至8.6%。
此外，有7個監察點的鼠患參考指數竟然為0%，例如在去年下半年指數為3.6%的大埔安埔路監察點，最新指數歸零，同區的廣福道監察點指數及大埔區的分區指數亦一樣錄得零。不過，本報記者昨到大埔多個地點視察，發現屬廣福道監察點範圍內的大埔墟街市，晚上商販收攤後隨即有老鼠出沒「搵食」。
專家：鼠餌擺錯位 嚇走老鼠
香港蟲害管理學會主席陳澤森直言老鼠無可能「歸零」，質疑食環署將鼠餌放錯位置，例如周圍環境有其他食物，包括食肆廚餘等，都會影響鼠餌對老鼠的吸引力；若鼠餌放於人多車多的環境，亦會嚇走老鼠。
立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣表示，鼠患參考指數的計算方法在過去被質疑存在局限，建議當局檢討其有效性及監察地點，並善用社區人士及市民的「情報」，讓防治鼠患工作能對症下藥。
大埔區議員區鎮濠對「大埔無老鼠」覺得匪夷所思，他指廣福道監察點一帶正是區內鼠患黑點，經常有舊樓居民投訴老鼠入屋，而該帶菜檔、食肆集中，亦是老鼠溫床。他稱，有一晚在廣福坊垃圾站下車，竟驚見數十隻老鼠在渠內聚集，頓然令他毛骨悚然。大埔區議會環保、漁農、工商、食物及衞生委員會今日將舉行會議，當中會討論大埔區環境衞生問題，區指會跟進相關情況。
本報在大埔大元邨老鼠黑點巡視，發現不少空置的捕鼠籠。（文健雄攝）本報在大埔大元邨老鼠黑點巡視，發現不少空置的捕鼠籠。（文健雄攝）
本報在大埔大元邨老鼠黑點巡視，發現不少空置的捕鼠籠。（文健雄攝）
今年上半年錄得鼠患參考指數為0%的監察點今年上半年錄得鼠患參考指數為0%的監察點
今年上半年錄得鼠患參考指數為0%的監察點
大埔區議員指廣福坊垃圾站是其中一個鼠患黑點。大埔區議員指廣福坊垃圾站是其中一個鼠患黑點。
大埔區議員指廣福坊垃圾站是其中一個鼠患黑點。
今年上半年鼠患參考指數最嚴重地區今年上半年鼠患參考指數最嚴重地區
今年上半年鼠患參考指數最嚴重地區
垃圾隨處見，成為老鼠聚集溫床。垃圾隨處見，成為老鼠聚集溫床。
垃圾隨處見，成為老鼠聚集溫床。
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