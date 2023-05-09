笑看天下：再過幾年 你且看他

日本、南韓重啟穿梭外交，唔通真係「天下大勢，分久必合，合久必分」？日本首相岸田文雄一連兩日訪問南韓，作為南韓總統尹錫悅3月訪日嘅回訪，這意味兩國領導人定期互訪嘅穿梭外交中斷12年後正式恢復。

日韓歷史宿怨甚深，如今忽然「破冰」甚至表現得「如膠似漆」，與尹錫悅對日本一味討好嘅「屈辱外交」有關。對於二戰期間日本強徵韓國勞工問題，岸田表示「對在當時嚴峻環境中為眾多人士帶來艱辛、痛苦和悲傷感到心痛」。兩國峰會舉行期間，首爾龍山總統府外有大批民眾示威，要求岸田文雄為非法殖民朝鮮半島歷史道歉。然而，岸田也不過感到「心痛」，「道歉」還是難以啟口！尹錫悅則強調「問題需要有誠意解決，而非單方面提出就做到」，佢對日本百般遷就，難怪在野共同民主黨黨魁李在明早於3月尹錫悅訪日時即揶揄：「南韓國格已經跌入谷底，我彷彿聽到日本的嘲笑聲。」尹錫悅辱國不得民心，於此可見一斑。

美媒分析，促使日韓改善關係的主因係中國和俄羅斯。日韓明白地緣政治環境迅速變化後，佢哋無法獨力應對中俄嘅「威脅」，是以均以為情傾華府有了保護傘，就可安寢無憂順利發展經濟，看來又係誤判形勢，最後只會被老美「陰乾」！

走筆至此，老朽想起唐朝名僧寒山與拾得一段頗富禪機嘅對話。寒山問拾得：世人謗我、欺我、辱我、笑我、輕我、賤我、惡我、騙我，如何處治乎？拾得答曰：只要忍他、讓他、避他、由他、耐他、敬他、不要理他，再過幾年，你且看他。事實上，人的品行功過，都要經過時間考驗。日本和南韓兩個執政者放着正經事不去做，甘做美國忠犬，老朽只能借禪師語：再過幾年，你且看他！