冰鑑春秋：五億美元出賣台灣？

美媒報道，拜登正準備比照烏克蘭模式，動用所謂「總統撥款權」提供台灣5億（美元‧下同）軍備，主要內容是提供美軍的庫存武器，以彌補軍售延遲交運的缺口。毫不令人意外的，就是一堆人又開始宣傳台美關係史上最好，認為美國爸爸又以具體行動來挺台灣兒子了。

但在我看來，這根本就是表面幫助台灣，實際上卻是把台灣給賣了。

首先，台灣早已陸續交付100多億向美國軍購，然而除了一些零組件或是基本載台外，真正關鍵的武器始終不見蹤影，別說F16V、M1A2T等主戰武器不斷推遲交付時間，就連美方硬塞給台灣的「不對稱」作戰武器，如魚叉導彈、刺針導彈、標槍導彈等，也不知何年何月才會到來。請問，你花了100多億買的東西老闆不給，卻告訴你我會送你價值5億的好東西，這不是吃豆腐又是啥？

何況，美國一方面四處宣傳台海危機時間緊迫，另一方面又兵推證實兩岸一旦開戰，美軍無法運補台灣；這不等於明白昭告天下，台灣戰時必然處於孤立無援狀態，境況比能從陸路獲得北約源源不絕物資補給的烏克蘭惡劣得多！而美國目前能夠提供甚麼樣的庫存武器呢？刺針、標槍光供應烏克蘭都不夠，魚叉還在排隊生產，高階無人機美軍自己都捉襟見肘，能夠在短時間立即提供給台灣的，又是害死人不償命，連美軍自己都封存不用的「火山陸上機動布雷系統」之類的武器。

所以這5億看似協助台灣，事實是把台灣送上火線的買命錢。對美國來說，用5億破銅爛鐵讓台灣去和解放軍拚命，事後100多億的軍售省起來不用交付了，還可以發動全世界抵制抗衡中國。至於台灣人的生命損失？誰叫你自己傻呢？