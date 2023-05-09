激濁揚清：大反攻原來係指拳頭交

俄羅斯與烏克蘭日前各派出代表團到土耳其安卡拉，出席黑海經濟合作組織議會大會。有人拍攝到一名俄方代表在鏡頭前發言，烏方代表走到她身後展示一面帶有三叉戟國徽的烏克蘭國旗，另一名俄國代表見狀即出手奪走旗幟，烏方代表追上前連打幾拳，讓人驚訝烏克蘭的春季大反攻原來並非無影無蹤，而是以這種方式呈現且取得重大勝利呢。

烏克蘭代表的騷擾行為算不算是「先撩者賤」？如以挑釁行為常被誨以「打死無怨」來衡量的話，烏國代表雖是「先撩者」，卻肯定稱不上「被打死」，反而出手阻止別人搞搞震的俄方老頭，片段中全無還手之力，至少是沒有反擊意圖，只一味捱打，若非現場人士及時分隔兩人，保安圍住烏方代表阻止其不文明行為，恐怕俄方代表被打至老命不保也絕非不可能。

難為有舔美黃絲KOL嘿嘿笑的指俄方若不想拍到烏克蘭旗，應自行走開，找別的位置拍攝，「整宗事件根本上可以用文明方法解決」，雖然他下一秒便道出了烏國「先撩者」的特性：「除非人好似吊靴鬼跟住你」。黃KOL批評俄方搶奪烏國旗是「外交失禮，令人質疑國格，實情這些國家有沒有國格的呢？」按他的說法，自去年2月24日起的俄烏衝突，烏克蘭豈不早應自行走開，換別的地方生活去，幹啥仍要纏上超過一年？當然，世上所有比喻只是點出事物之間某些相似之處，不是指它們所有性質完全一樣。正如烏克蘭小學雞扯旗的背後，並未見有北約的身影，這與俄羅斯對烏國採取特別軍事行動，力抗北約東擴，屬同中有異也。

烏克蘭防長列茲尼科夫日前直言外界對反攻期望過高，擔心現實會帶來失望情緒。現在化「春季大反攻」為「舂佢大反攻」，也可當是期望管理的一種。