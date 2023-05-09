筆下風雲：查理斯難團結英國

盼星星，盼月亮，查理斯三世終於獲加冕成英國國王。一生都活在母親伊利沙伯二世的強大光環之下，他顯然沒有母親的才能和「觀眾緣」。有民調顯示，全英有過半民眾認為加冕儀式不應該由公帑埋單，英國年輕人也有將近八成對王室不感興趣，甚至同一時間有反王室民眾在特拉法加廣場示威，要求廢除君主制，不可謂不掃興。

據悉，今次的登基加冕儀式和連串活動，即使「一切從簡」，花費也最少要一億英鎊；而僅是2021至2022年度，英王室的使費便按年增加過千萬英鎊，至逾一億英鎊。伊利沙伯二世以其能力、領導力和親和力，成為團結國民的象徵，過去英國人對供養英國王室也算心甘情願，但今時不同往日，查理斯三世的形象一直有爭議，除了自己的婚姻問題多多之外，次子哈利及其美國妻子梅根的言行經常令王室尷尬，愈來愈多英國人，對於仍要花費大筆公帑供養這個不事生產的家庭充滿怨言。

尤其英國經濟並不好，雖說英國3月通脹率回落至10.1%，比高峰期的17%算是緩和了很多，但仍比市場預期為高。何況英國的經濟前景是全歐洲最差，IMF預計，今年英國經濟將下跌0.3%，該國的失業率和通脹率也會比其他主要經濟體更不妙，預計經濟下滑將導致英國明年失業率上升一個百分點至4.7%，而歐洲大部分地區的失業率將持平或下降。英國人皆要勒緊褲頭過苦日子，唯獨英國王室繼續飽食無憂，難怪爭議愈來愈大。

雪上加霜的是，英國政壇並不穩定，保守黨在地方選舉中慘敗，反映選民對辛偉誠政府不滿。英國政客不去搞好經濟，反而跟着美國盲目反華，現在又嘗選舉敗績，繼續執迷不悔，恐怕日子更加難過。