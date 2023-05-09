龍吟虎嘯：美正在抹掉模糊政策

美國對於大陸武統台灣時會否「出兵參戰、保衞台灣」一直採取「模糊政策」，不說「參戰」，也不說「不會參戰」，模稜兩可，美國只在軍售上做文章，在台灣必須「守住若干時間」上提要求。這種「模糊政策」的效果之一，是讓輿情認為美國不會出兵參戰，因為一是美國不會也不值得為「保衞台灣」傷亡大量美軍；二是美國沒必要為了台灣與北京徹底鬧翻，付出和得益根本不成比例；三是美國根本沒把握出兵台灣就能阻擋大陸武統成功，北京如今的戰力可不是一般二般的強大；四是決定戰爭勝負的基本要素——天時、地利、人和，都不在美國一邊。

上述4點屬於美國不會出兵「台海之戰」的理性判斷理由，但是戰爭的發生、戰爭各方的某些決定和行為，未必都是理性決定的，違反理性的事或判斷失誤、錯得離譜的事會時有發生。因此，北京一向要做好美國會出兵參戰的準備，一切從美軍參戰做好應對，而且還要準備好「台海之戰」不僅僅是局部戰爭、地區戰爭，而且會擴展成任何形式、使用任何武器的戰爭，擴展成亞太區戰爭，甚至引發世界大戰。中國這樣不惜一切代價的決心和準備，不僅要自己堅定作出，而且要讓美國看到、世界看到，這才能有效阻嚇美國的出兵參戰。

然而，美國為了永遠稱霸、為了打垮中國，不管是瘋狂也好，失去理性也好，錯誤判斷也好，出兵「台海之戰」的可能性不可排除，而且眼下已有所動作。近日美國陸軍特種作戰司令部舉行軍演，首次模擬在台海衝突中協助台軍防禦，美國特種作戰司令部司令布拉加中將聲稱，根據美國對華戰略，美軍最終任務是阻止第三次世界大戰爆發。這位中將表示，這次演習公開把解放軍當成對手，是一個不同尋常的直接舉動。

美軍特種部隊首次針對台海場景的演習和美軍司令赤裸裸的表白，可見美國正在抹掉參加「台海之戰」的「模糊政策」。