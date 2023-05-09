坦言集：人民幣升值

中美經濟規模的比較，已經不是單純的統計問題，是經濟問題帶上了政治因素。中美競爭主要在經濟，關鍵是誰是全球最大的經濟體。撇除購買力平價的計算方法，一般人只看現價，美國經濟仍大於中國。近年中國經濟增長率遠勝美國，因此兩國差距減少。2021年首季度中國GDP以現價計算，相當於美國的76%，2022年為70%，今年更低至64%。據此有人開始質疑中國的經濟增長方式，認為中國不可能趕超美國。

可是實際的原因，一是通脹因素，中國通脹低於美國，因此由通脹帶來現價GDP的增加，中國遠低於美國。二是匯率因素，人民幣匯值低估，美元高估，用美元作價的現價GDP自然使美國規模浮漲。二者都反映不到經濟的實際競爭力，通脹更破壞經濟發展，壓抑增長。

但是，美國通脹和匯率高的話，卻給美國帶來好處。美國收入浮增產生的虛高購買力，因美元交易，可從中國等國進口得利，填補美國國產的不足，且可以更低的成本享用這些低價進口。美國經濟的增長頗大來自低價進口帶來的經濟效益，此所以美國一直以來都堅持強美元。

中國工業化是以貶值開始，以抑壓本身的生產成本來造就對美國等的出口增長以帶動經濟發展，歐美便長期享有低能源、低進口成本的好處，中國長期把本身產生的利益大部分通過價格轉移歐美，剩下才留本地發展。這是為勢所逼，忍辱負重。可是，今天中國各方面條件不遜於歐美，為甚麼還要貶值來取悅歐美呢？

中國已苦儲備過多，中美競爭惡化，美國追求脫鈎，中國應為脫鈎作準備，一是減少對美出口與進口，把外貿轉移至歐洲及非西方世界。二是在內深耕，減少對外貿的依賴，發展可靠的經濟協作圈，保證生產與市場。三是人民幣升值，打擊對美的低價出口，迫使內地有關企業轉型。另一方面擴大進口，降低成本，且有利友好國家發展。

與此同時，人民幣升值更大的作用在貿易以外。升值可振奮民心，增加人民的購買力。匯率穩定高企，可提高國際信任。升值之後，中國的現價GDP便可大步趕上美國，產生形象和貿易實質的利益。升值更可打擊美元的吸引力，把本國資金留在人民幣資產，同時爭奪海外，包括美國的資金。這兩方面效果屬政治經濟，影響遠大於純外貿考慮。