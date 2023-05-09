政情：籌辦全運會 嫌政府開位太多 陸頌雄劉震駁火

政府成日話公務員編制零增長，又話要開源節流，但每次一有新計劃要做就同立法會申請開設首長級職位，適逢香港要同廣東省、澳門一齊搞全運會，政府就話想開設三個首長級職位成立全國運動會籌備辦事處去搞活動，尋日開會時，有議員就質疑政府一有嘢就要求開位嘅行為，更引起同文化體育及旅遊局副局長劉震嗌交添！究竟發生咩事呢？

劉震話全運會預計會有超過3,200名運動員同工作人員喺第十五屆全運會期間參與喺香港舉行嘅體育賽事，咁個全國運動會籌備辦事處就希望可以開設個編外首長級公務員或非公務員職位，分別係首長級薪級第6點嘅主任職位，負責監督全運會統籌辦嘅工作，並擔任主要聯絡人員，負責聯絡內地當局及澳門特區政府等嘅高級官員，亦都要推行由香港特區賽區籌委會及其督導委員會策導嘅工作；首長級薪級第三點嘅副主任職位，負責全運會統籌副主任會支援全運會統籌辦主任喺制訂策略方面嘅工作，草擬有關全運會嘅建議書，而首長級薪級第二點嘅助理主任職位，負責就策略同宏觀規劃提出意見，同埋領導轄下團隊去制訂完善嘅行動計劃。

主席鄭泳舜做和事老 嗌夠鐘 議員陸頌雄對呢件事好不滿，直接問劉震廣東省有冇加設類似嘅領導級官員，仲叫劉震「唔好兜」直接回答，劉震就話內地嘅籌備委員會未成立，而且三地情況有所不同，制度有所不同，唔可以生硬套用。陸就強調話政府唔可以畀市民覺得每次有新項目就話要加人，而且加還加，質疑係咪要一次過加三個咁多。佢就話現階段冇辦法揣測內地配置，又話陸頌雄「憑空揣測」，所以唔可以作出具體回應，而香港政府就係有自己判斷，唔係「憑空臆造」，話「對有關指控完全不可接受」咁話。陸頌雄惟有話自己只係好心建議，劉震唔需要咁凝重，而主席鄭泳舜都出嚟做和事老，話「得啦，得啦，夠鐘啦，明白㗎啦佢聽到啦」。

本港正申辦8項目 包括劍擊 由於全運會大部分賽事都計劃喺啟德體育園區進行，但係體育園已經延期過啦！有議員問究竟計劃會唔會有變？當局就回應話有信心啟德體育園可以喺2024年底落成，相信唔會影響全運會開始，而如果真係有差錯，香港其他場地都可以提供。劉震又透露香港依家申請緊舉辦單車、劍擊、7人欖球、高爾夫球、帆船、手球、足球、沙灘排球等8個運動項目。

劉震（圖）反指話陸頌雄「憑空揣測」。 陸頌雄（圖）問劉震廣東省有冇加設類似嘅領導級官員。 鄭泳舜