私家車逃捕藏毒 3男女就擒

【本報訊】前晚11時許，執法人員在將軍澳常寧路巡邏期間，發現一輛私家車懷疑越過雙白線行駛，期間多次衝燈，遂示意司機停車受查，惟姓蔣（19歲）男司機未有理會，加速沿影業路往寶寧路方向逃去。人員驅車追截，至約4公里外的將軍澳隧道觀塘出口時，私家車遇上交通擠塞，司機突然抽頭擬越過雙白線，與鄰線一輛私家車相撞。

司機棄車逃 遭噴椒制服 意外後，涉事司機棄車企圖逃走，期間推撞一名追至的執法人員，至不遠處一輛的士旁，人員成功包圍司機，經口頭警告不果，動用胡椒噴霧噴向他，並將其按在地上制服。蔣男及後被押返私家車調查，人員在車廂內檢獲6克懷疑大麻及15克懷疑大麻油，並在車上發現一對不屬於該車的車牌。據了解，該私家車的登記車主並不在現場，不排除有人未經該車主同意下擅自取去私家車。

執法部門經調查後，以涉嫌「狂亂駕駛」、「藏毒」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「藏有工具可作非法用途」及「襲警」等8宗罪，拘捕蔣男，而車上一名姓古（22歲）男乘客及一名17歲女乘客亦涉嫌「藏毒」及「未獲授權而取用運輸工具」被捕，3人已被扣留調查。而捱撞私家車姓吳（28歲）男司機無恙，惟車上一名24歲女乘客頸痛不適，需由救護車送往聯合醫院治理。