綠Van九巴頭尾相撞 乘客搖骰仔14傷

葵涌一輛滿載乘客專線小巴，昨午疑收掣不及猛撼切線的九巴，車頭毀爛不堪兼擋風玻璃爆裂，小巴上13名乘客及九巴車長共14人受傷，當中兩人出現骨折，幸傷勢不太嚴重，各傷者均由救護車送院。另外，上水粉錦公路一輛客貨車失控衝出路面翻側，司機被捕，執法人員正根據車輛登記資料追查其去向；旺角則有一輛私家車，疑天雨路滑失事撞歪交通燈柱，六旬司機無恙。

昨日下午4時許，一輛由青衣美景花園開出、滿載乘客的88C專線小巴，沿葵青路左二線往葵涌方向行駛，至5號貨櫃碼頭對開時，前面一輛42A路線雙層九巴，突然從左一線切入左二線。小巴懷疑收掣不及，「嘭」一聲猛撼九巴右車尾，小巴車頭凹陷，擋風玻璃碎裂毀爛，九巴右車尾也告損毀，小巴上多名乘客受傷，途經人士紛紛致電報案。

粉嶺貨Van翻側 司機拒吹波被捕 由於小巴上傷者眾多，多輛消防及救護車趕到現場拯救，傷者被帶離小巴後，坐於路邊石壆上等候分流。包括涉事姓陳（42歲）九巴車長、及小巴乘客共8男6女（18至73歲）受傷，當中兩人有骨折，幸好他們傷勢不太嚴重，全部由救護車送院救治。執法人員封鎖現場，姓方（42歲）小巴司機無恙，在現場協助調查事故原因。受意外影響，現場交通一度繁忙。九巴發言人表示，當時巴士上沒有乘客，巴士車長受輕傷送院，小巴上亦有多人受傷。九巴對所有傷者表示慰問，會配合調查。

此外，昨晨6時半，一輛客貨車沿粉錦公路往上水方向行駛，至近粉嶺高爾夫球場對開時，疑天雨路滑跣胎失控，剷落路邊樹叢後向右翻側。有途經駕駛者見狀報案求助，惟35歲巴基斯坦裔男司機於現場拒絕「吹波波」而被捕，意外原因有待確定。約5小時後，旺角一輛私家車沿洗衣街南行右轉亞皆老街時，疑受天雨路滑影響失控，直撞路中交通燈柱，並將其撞歪。私家車車頭凹陷，車上無人受傷，姓詹（62歲）男司機在場助查。