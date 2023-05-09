天價教溝女 學員稱遭拍片放上網 「鬼王」索10萬下架費

【本報訊】自稱「鬼王」的網紅周柏賢去年開辦全方法真人特訓班，收費近萬元美金教男士們「溝女」心法技巧。當學員付學費後，「鬼王」卻涉嫌要求他們另繳大筆費用進行「形象改造」，被指違反《商品說明條例》而被檢控，事件中兩名男事主疑中伏，涉款約54萬元。被告被控兩項誤導性遺漏的營業行為罪，他不認罪，案件昨於東區法院開審。其中一名男事主供稱，當他拒絕交錢做形象改造後，被告斥責他「大逆不道」、「養唔熟」，要「逐出師門」，不許他繼續上特訓班之餘，更將他與「鬼王」見面述及私事的片段公諸於世，說要「殺一儆百」。

涉案33歲被告周柏賢，並無律師代表，昨在庭上多次以「鬼王大狀」自居。其中一名姓鄭男事主供稱，2022年1月見到被告在網上宣傳收費9,800美金（約7.7萬港元）的課程，說會教授學員約會技巧，提供為期一整年的「真人頂級實戰特訓」。由於鄭剛遇上感情問題，決定報讀，亦由於他會在同年5月離港，他與被告商議後，准以半價報讀課程，並繳付3.82萬元。

同月，他在太古城一餐廳跟被告見面，他談及自己背景及感情狀況，期間被告拍下影片。他要求被告將他的樣貌遮蓋，對方答應；飯後被告傳訊息給鄭，要他另外交出10萬元，以便為他「由頭到腳」進行形象改造，該10萬費用包括購買衣服手錶和袋。鄭覺得超出預算，因此拒絕付此費用。

被告厲聲斥「誣衊」「反口覆舌」 鄭續稱，未幾他發現被告將餐廳內面談的片段放上網，他聯絡被告查問原因。被告則說鄭對「鬼王」不夠尊重，不尊師重道，要逐他出師門，更批評鄭「玩佢」、「養唔熟」、「唔識感恩」。被告續指，只要鄭交出10萬元，才會在網上刪除該片段，更說若該片流傳，或會惹來網民對鄭「起底」的後果。

鄭屈服，最終在同年2月15日及16日，共轉帳10萬元予被告提供的戶口。隨後，他再與被告見面，過程中被告不時作勢打他，又辱罵他是「肥蟲」，說他過往感情上都是蟲，如果跟「鬼王」學習，方有機會由「蟲變成龍」。

鄭接受被告盤問時，同意起初同意付10萬元，但之後他改變了主意。被告在庭上盤問時則批評遭鄭「誣衊」、「反口覆舌」，更多番厲聲詢問鄭；裁判官提醒被告說「你唔使咁大聲，個court（法庭）唔係好大」。案件今續。

案件編號：ESCC 502/2023