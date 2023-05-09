口罩供應商違商品例 董事 經理判囚

【本報訊】一間口罩供應商及其董事和經理，因供應已應用虛假商品說明的外科口罩作銷售用途，違反《商品說明條例》，昨日在東區法院被裁定罪名成立，供應商被判罰款8萬元，其董事及經理分別監禁6個月兩星期和11個月。另外，涉案上游供應商及其董事，早前亦被裁定罪成，分別被判罰8萬元和監禁9個月。涉案約590萬個口罩亦被充公。

海關指判刑起阻嚇作用 海關商品說明調查科高級調查主任張永康表示，海關對判刑表示歡迎，其監禁刑期是涉及貨品的不良營商手法案件中最高，充分反映事件嚴重性，具有相當阻嚇作用，相信可對採用不良營商手法的商戶作出清晰明確的警示。

據了解，海關在2020年中旬接獲一名品牌持有人舉報，指有供應商向政府物流服務署供應懷疑附有虛假製造商聲稱的口罩。經跟進調查後，關員發現有690萬個口罩已流入政府，另於品牌持有人確認下，得悉涉案口罩並非其工廠製造。

海關隨即採取行動，搜查一間供應商及其上游供應商分別位於紅磡和觀塘的辦公室，檢獲一批電腦設備和涉案文件。海關其後將相關口罩樣本送交化驗所檢測，結果顯示其中一個批號的生產規格與包裝盒上的聲稱不符，違反相關條例。