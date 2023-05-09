受虐頭顱檢18碎骨 約瑟爹利留醫6日不治

【本報訊】一隻9歲大的約瑟爹利狗狗Honey，上周二被送往非牟利獸醫服務協會（下稱NPV）的醫院救治，獸醫檢查時發現其頭骨明顯凹陷，直至施行手術，再從其顱內取出多達18塊碎片，懷疑是受虐所致。惟Honey手術後一直未過危險期，儘管上周五一度好轉，可以自行進食和吞嚥，惟其狀況於昨晨急轉直下，經醫療團隊搶救無效不治。

團體嘆虐待動物變等閒 昨日傍晚，NPV在社交網站發布該個痛心消息，慨嘆「最後奇迹沒有出現」，內文除了陳述傷痛，亦為社會現況感到不安：「我們都祝願Honey可以Rest in Peace，但在虐待動物如此等閒的社會，動物真的可以有Peace嗎？」網民的留言亦是一片愁雲慘霧，部分語帶憤怒：「真係好心痛，唔敢想像佢生前所受嘅痛苦有幾大，點解個主人可以咁做㗎？」

執法部門在上周三接獲一名姓鍾女子報案，指在太子基隆街50號一獸醫診所，發現其飼養的Honey受傷，懷疑有人曾不恰當對待動物。人員經初步調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，暫時無人被捕。

據悉，鍾女自2018年起將Honey交予居於荃灣中心一單位的母親和胞姊代為照顧，母親的中國籍男友亦不時到上址留宿。上月30日及本月1日，鍾的母親及胞姊分別因旅遊及工作不在單位，獨留鍾母男友在家，當時狗隻並無異樣。直至上周二早上約8時，鍾的姐姐放工回家，驚見犬隻受重傷，於是帶牠到上述醫院接受治療，隨之揭發該宗駭人聽聞的虐畜案。