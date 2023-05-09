約竹戰引3刀匪入屋 事主追打擒14歲仔

【本報訊】「開枱」打麻雀竟然引狼入室！昨凌晨時分，5名男女在旺角一住宅單位開「雀局」消遣，席間有人使用通訊軟件的交友功能覓得一名同好加入，未料來者竟是一名14歲少年，更偕同兩名同黨持刀行劫，搶走總值約22萬元財物。事主不願「任人魚肉」，悍然反抗追賊，雙方當街拉扯打鬥，驚動街坊報案。執法部門聞風而至，在戶主夫婦協助下，當場拘捕涉案少年，正追查在逃同黨及失物去向。

被搶走值20萬手錶 事發於昨日凌晨零時許，5名男女相約在通菜街93號宏安大廈一單位「竹戰」，當中包括姓龔男戶主（54歲）和姓盧妻子（44歲），以及3名分別姓李（44歲）、姓方（48歲）和姓蕭（31歲）女雀友。消息指，現場人士其後以通訊軟件隨機尋找附近「雀腳」，再邀得一名男子齊攻「四方城」，惟對方上門後，眾人始知他年僅14歲，於是打發他離開。詎料，有人懷疑非為雀局而來，旋即聯同兩名在門外守候的男同黨強闖單位，其中一人亮出利刀聲稱打劫，迅速搶走一部約值1.3萬元的手機、一隻約值20萬元的手錶及一隻約值3,000元的金戒指，然後落樓逃走。

事主不甘遇劫，立即從後追擊，雙方且戰且走，由樓上打到樓下，混戰間不斷傳出打鬥及吆喝聲，街坊驚睹多人於亞皆老街近通菜街交界持刀棍互毆，紛紛致電報案。執法人員持盾趕抵現場，遇劫戶主夫婦已經制服該名14歲少年，惟其同黨已挾贓往旺角道方向逃逸。人員透過各人口供掌握大致經過，期間在行人路和馬路旁邊，檢獲一把約18吋長利刀、紙刀套及一支斷開的地拖棍，並於涉案單位外發現血漬。經初步調查後，該名被擒少年因涉嫌「行劫」被捕，執法部門正追緝兩名俱約20歲，案發時身穿黑色衣物的男子歸案。

有市民見證雙方在街頭糾纏一幕，據悉，當時有一名金髮男一手按住黑衣少年，另一隻手則用利刀不斷拍打其頭部，並且連番用粗言穢語斥責對方，期間有一名女子在旁相勸，但金髮男似乎怒不可遏，拒絕手下留情。未幾，執法車輛的響號聲由遠至近，3名人員緊接趕到，由於當時狀況尚未明朗，其中兩人見到金髮男激動持刀，更一度將手伸向槍袋戒備。幸好，緊張局面經溝通後化解，該名少年被黑布蒙頭押上執法車輛，金髮男亦隨人員返署助查。