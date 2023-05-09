曾赴泰國 男子染退伍軍人症

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布退伍軍人病個案最新數字，過去一周（4月30日至5月6日）期間，衞生防護中心錄得一宗輸入的退伍軍人症個案呈報，涉及一名有長期病患的63歲男病人，於潛伏期內曾到泰國。截至5月6日，今年錄得18宗退伍軍人症個案。去年及前年分別有80及69宗。

署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人症。而有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

巡淡水冷卻塔 3退軍桿菌超標 另外，機電工程署昨日公布，在上月例行巡查檢測的28個來自19幢建築物的淡水冷卻塔水樣本中，有3個樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。該3宗個案的冷卻塔位於屯門業旺路6至8號聯昌中心、九龍城太子道西379號家歡樓及深水埗青山道489至491號香港工業中心C座。機電署表示已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求他們採取適當消毒措施。全部個案已完成消毒工作。

機電署提醒，淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌孳生。