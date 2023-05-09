議員倡開局 助追贍養費

【本報訊】立法會家事訴訟程序條例法案委員會正值審議條例草案，有政黨昨日建議政府應突破思維介入處理贍養費追討事宜，有議員斥政府過去一直未有認真處理問題，令單親家庭在追討贍養費中飽受折磨，認為政府可提供一站式服務及參考其他地區做法，成立專門的贍養費管理局處理。

緩家事法庭負擔 議員葛珮帆表示，2020年香港離婚率已有超過50%，也支持政府應簡化家事訴訟條例程序，但指單單修訂法例並不足夠，因單親母親大部分對家事法庭程序非常迷茫，遇到拖欠贍養費時更感無助，斥政府多年來未有認真處理問題。葛建議政府可參考其他地區做法，成立專門的贍養費管理局處理，若遇到拖欠的情況可從稅款中扣除，或發告票處理。

議員周浩鼎也稱政府應趁立法會家事訴訟程序條例法案委員會正值審議條例草案，落實新舉措，而若改善贍養費追討問題，相信可減輕家事法庭的負擔。另外針對單親母親壓力，議員李世榮建議政府籌辦全面的照顧者支援中心。葛珮帆亦建議政府可提供心理輔導、緊急熱線。